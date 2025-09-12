mopo plus logo
Taucher blickt auf beobachtet schwimmt hinter Fischschwarm.

Ein Mallorca-Urlauber hat beim Tauchen ein Handy gefunden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER/Frank Schneider

  • Ansbach/Alcúdia

Mallorca-Urlauber bringt kurioses Souvenir sofort zur Polizei

Ein Mann aus Bayern hat beim Tauchen in einer Bucht bei Alcúdia auf Mallorca ein Handy gefunden. Weder im Hotel noch bei der spanischen Polizei konnte er das Gerät abgeben – also nahm der 44-Jährige es mit nach Deutschland und übergab es der Polizei in Ansbach, wie die Beamten mitteilten.

Dort gelang es einem Polizisten, den Eigentümer des Smartphones zu ermitteln: Der Mann lebt in London. Eine Beamtin aus Ansbach wird das Handy demnächst bei einer privaten Reise dorthin persönlich zurückbringen, wie es hieß. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

