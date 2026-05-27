Lufthansa: Treibstoff für Sommerflüge sicher

Lufthansa verspricht: Auch bei Engpässen an der Straße von Hormus bleibt die Treibstoffversorgung für Sommerflüge gesichert.

Der Lufthansa-Konzern hat seinen Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. „An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group – Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom – sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist“, erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.

Ausbleibende Treibstoff-Lieferungen durch die Straße von Hormus würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosin-Produktion auf das maximale Level hochgefahren.

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Die Kunden könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. „Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, kann der Kunde wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet.“ Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe. (dpa/mp)