Auf dem Heimweg nach Deutschland setzten die Piloten eines Lufthansa-Fliegers ein Notsignal ab und mussten in der Republik Kongo notlanden.

Die Lufthansa-Boeing war auf dem Weg von Johannesburg nach Frankfurt, bevor sie in der Republik Kongo außerplanmäßig landete. (Symbolbild) picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

In der Nacht auf Freitag musste eine „Lufthansa” Boeing 747-8 den Heimflug von Johannesburg nach Frankfurt notlanden. Der LH573 landete außerplanmäßig in Brazzaville in der Republik Kongo. Mit an Bord waren 363 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder.

„Lufthansa bestätigt, dass der Flug LH573 vom 6. August von Johannesburg nach Frankfurt heute Nacht nach Auftreten eines undefinierbaren Geruchs in der Kabine sicher in Brazzaville (Republik Kongo) zwischengelandet ist“, sagte das Unternehmen zu RTL.de.

Piloten setzten Notfall-Code ab

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Der internationale Notfallcode 7700 signalisiert eine Not- oder Dringlichkeitslage. Diesen setzten die Piloten während des Fluges ab. Laut „Flightradar 24” war der Grund dafür möglicherweise elektrisch bedingter Rauch in der Kabine.

Alle Passagiere seien laut Lufthansa-Sprecher wohlauf. Die Maschine konnte normal landen und verlassen werden. Die Passagiere wurden in Hotels in Brazzaville untergebracht. Im Laufe des Tages sollen die 363 Passagiere in einem Ersatzflugzeug nach Frankfurt gebracht werden, während die betroffene Maschine in der Republik Kongo untersucht werde. (mp)