Nach einem Unfall brauchen drei Sanitäter selbst Hilfe. Auch ein Patient ist betroffen. Sie liegen schwer verletzt auf einer Autobahn.

Ein Patient sowie drei Sanitäter sind bei einem Unfall in Hessen aus einem Rettungswagen geschleudert und schwer verletzt worden. Ein Lastwagen fuhr ungebremst auf das Einsatzfahrzeug, das auf dem Seitenstreifen der Autobahn 44 bei Diemelstadt (Kreis Waldeck-Frankenberg) stand, wie die Polizei mitteilte. Die Sanitäter behandelten zu diesem Zeitpunkt im Rettungswagen den Fahrer eines Pannenwagens.

Durch die Wucht des Aufpralls am Donnerstagabend wurde die linke Seite des Rettungswagens aufgeschlitzt. Sowohl der Patient als auch die Sanitäter wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitten den Angaben der Polizei zufolge schwere Verletzungen. Sie wurden mit zwei Hubschraubern und Krankenwagen in Kliniken gebracht.

Unfall auf A44: Lastwagen rutscht Böschung hinab

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Der Lastwagen rutschte nach dem Aufprall eine Böschung hinab und überschlug sich. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem schweren Unfall gekommen ist.

Bis zum Ende der Aufräumarbeiten war die A44 in Richtung Kassel für mehrere Stunden komplett gesperrt. (dpa/mp)