mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Lkw Hühner Autobahn

Mitarbeiter vom Veterinäramt stehen am verunglückten Lkw. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein

  • Quedlinburg

Lkw kippt um – Tausende Hühner laufen über die Autobahn

kommentar icon
arrow down

Tierisch was los auf der A36: Ein Lkw ist verunglückt und hat seine Fracht verloren – lebendige Hühner. Tausende Tiere sind bei dem Unfall im Landkreis Harz entkommen. Sie laufen nun bei Quedlinburg auf und neben der Autobahn frei herum.

Zuvor war ein mit den Vögeln beladener Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Seite gekippt. Er verlor seine 15 Tonnen schwere Ladung. Die Tiere müssten nun durch das Veterinäramt eingefangen werden, hieß es vom Verkehrs- und Autobahndienst Magdeburg. 

Das könnte Sie auch interessieren: Flucht vor Polizei endet mit Massencrash: Trümmerfeld auf Hauptverkehrsstraße

Zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg-Mitte und Thale in Richtung Braunschweig wurden alle Spuren gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis in den frühen Morgen andauern. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test