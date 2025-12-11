Lkw kippt um – Tausende Hühner laufen über die Autobahn

Tierisch was los auf der A36: Ein Lkw ist verunglückt und hat seine Fracht verloren – lebendige Hühner. Tausende Tiere sind bei dem Unfall im Landkreis Harz entkommen. Sie laufen nun bei Quedlinburg auf und neben der Autobahn frei herum.

Zuvor war ein mit den Vögeln beladener Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Seite gekippt. Er verlor seine 15 Tonnen schwere Ladung. Die Tiere müssten nun durch das Veterinäramt eingefangen werden, hieß es vom Verkehrs- und Autobahndienst Magdeburg.

Zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg-Mitte und Thale in Richtung Braunschweig wurden alle Spuren gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis in den frühen Morgen andauern. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. (dpa/mp)