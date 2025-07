Lieblings-Teddy geklaut: Besitzer verspricht 5000 Euro Finderlohn

Ein Berlin-Besucher aus Nordrhein-Westfalen wird Opfer eines Diebstahls. Dabei verschwindet auch ein Teddy, der ihm viel bedeutet. Die Suche geht weiter – der Finderlohn ist deutlich erhöht worden.

Der kleine Teddy, der einem Bielefelder vor mehr als sechs Wochen bei einem Berlinbesuch gestohlen wurde, bleibt verschwunden. Trotz umfangreicher Suche unter anderem mithilfe von Plakaten und Aufrufen in sozialen Medien sei er nicht wieder aufgetaucht, sagte der Bielefelder Galerist Marcus Erlenbauer in einem Interview. „In der Zwischenzeit haben wir an die 1000 Flugblätter an unterschiedlichen Stellen aufgehängt.“

Der Teddy ist ein Talisman

Der Finderlohn ist inzwischen von 1000 auf 5000 Euro erhöht worden. Ein eigener Webauftritt in mehreren Sprachen bittet außerdem um Hilfe in dem Fall. „Einen kleinen Lichtblick gibt’s dennoch“, so Erlenbauer weiter. „Ich habe nach intensiver Recherche die Firma ausfindig gemacht, die seinerzeit das Bärchen produziert hat. Diese Firma sitzt in den USA und hat wohl noch einen allerletzten Bären in gelbem Strampelanzug.“

Die Geschichte des Teddydiebstahls hatte bei vielen Menschen in Deutschland Reaktionen ausgelöst und ging im Internet viral. Erlenbauer zufolge gab es zahlreiche aufmunternde Nachrichten, zum Teil auch telefonisch. Der Galerist und sein Lebensgefährte hatten bei einem Berlin-Besuch Anfang Juni in einem Lokal an der Straße Unter den Linden ihre Wertsachen kurz aus den Augen verloren. Diebe griffen zu.

Dabei verschwand auch der gut zwölf Zentimeter große Teddy namens Mini. Der Teddy sei sein Talisman, den er seit 30 Jahren habe. „Er ist mir von meiner Mutter, die sehr tragisch gestorben ist, noch zuletzt geschenkt worden“, sagte Erlenbauer. Der Verlust habe ihn erschüttert. (dpa/mp)