Leichenteile von Frau gefunden – Polizei sperrt komplette Autobahn!

Erschütternder Fund auf einer Autobahn: Bei Olpe sind auf der A45 menschliche Körperteile entdeckt worden. Die Polizei bemüht sich nun um Aufklärung, viele Details sind noch unklar.

Auf der Autobahn 45 sind in der Nähe von Olpe menschliche Körperteile auf der Fahrbahn gefunden worden. Über die erschütternde Entdeckung in der Nacht zu Montag informierten am Morgen die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen. Es handle sich um Körperteile einer noch unbekannten Frau. Sie seien zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg entdeckt worden.

Nach Fund auf A45: Mordkommission ermittelt

Die Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar. Auch wie genau die Leichenteile auf die Autobahn gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Laut „Bild“ handelt es sich nach ersten Ermittlungen allerdings nicht um einen Unfall. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein.

Zur Untersuchung der Fundstelle wurde die Autobahn in Richtung Gießen zeitweise voll gesperrt. Die Sperrung sei mittlerweile aber wieder aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin. (dpa/mp)