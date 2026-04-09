Leiche lag monatelang in einer Schlucht: Tote bekannt aus dem TV

Am 6. März 2025 machen Passanten auf Gran Canaria einen grausamen Fund: In der abgelegenen Berriel-Schlucht entdecken sie zwischen steilen Felsen und schmalen Pfaden die Leiche einer Frau. Nun ist klar, wer die Tote ist.

Schon beim Fund ist den Beamten klar: Der Körper liegt bereits seit Wochen dort. Die starke Verwesung erschwerte die Identifizierung. Auch ein Abgleich von Tattoos mit regionalen Studios brachte die Ermittler zunächst nicht weiter, wie RTL berichtet – unter Berufung auf spanische Medien.

Demnach dauerten die Untersuchungen monatelang, bis der Kriminalpolizei der Durchbruch gelang: Über einen Backenzahn identifizieren die Behörden nun die Tote als Annabella Lovas. Die frühere „Bachelor“-Kandidatin war zuvor als vermisst gemeldet worden.

Leiche auf Gran Canaria: Wie Lovas ums Leben kam, ist noch unklar

„Das Gebiss ist wie ein Fingerabdruck“, zitiert RTL den Polizeichef von Gran Canaria. „Es weist ganz eigene charakteristische Merkmale auf. Es ist eines der widerstandsfähigsten Elemente gegenüber Witterungs- und Umwelteinflüssen.“

Wie Annabella Lovas ums Leben kam, bleibt offen. Die Ermittler halten einen Unfall für wahrscheinlich: Entweder geriet sie in eine Sturzflut, oder sie starb an einem anderen Ort und wurde später in die Schlucht gespült. Die Umstände ihres Todes beschäftigen die Behörden weiterhin.

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Annabella Lovas war 2021 Kandidatin der ungarischen Ausgabe von „Der Bachelor“, sie schaffte es sogar bis ins Finale. Später arbeitete sie als Influencerin und Moderatorin. Nach einer Krebserkrankung zog Lovas nach Gran Canaria. (mp)