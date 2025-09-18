Leiche in Kofferraum von Rapper: Rätsel um Identität gelöst!

Schockierender Fund in Los Angeles: Wochenlang stand ein Tesla verlassen in den Hollywood Hills, bis Angestellte eines Abschlepphofs einen starken Geruch bemerkten und die Polizei riefen. Im Wagen des US-Rappers D4vd entdeckten die Ermittler schließlich eine Leiche – nun ist klar, um wen es sich handelt.

Wie die „Bild“ berichtet, handelt es sich bei der Toten um die 15-jährige Celeste Rivas Hernandez aus Lake Elsinore (Kalifornien). Das Mädchen galt seit April 2024 als vermisst. Identifiziert wurde sie unter anderem durch ein auffälliges Tattoo am Zeigefinger.

Leiche konnte über Tattoo identifiziert werden

Das Auto, in dem die sterblichen Überreste entdeckt wurden, ist auf den US-Rapper D4vd (20) zugelassen, der mit Songs wie „Romantic Homicide“ einen internationalen Streaming-Hit landete und derzeit auf Welttournee ist. In Deutschland ist er bislang kaum bekannt.

Die Ermittler führen den Fall aktuell als „Death Investigation“. Das bedeutet: Offiziell gilt er noch nicht als Mordfall. D4vd wird bislang nicht als Verdächtiger geführt und kooperiert nach Angaben seines Managements mit den Behörden. (apa)