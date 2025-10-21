mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Erschreckende Tat in Hessen: Lehrer soll KI-generierte Porno-Bilder von einer Schülerin erstell haben.

Erschreckende Tat in Hessen: Ein Lehrer soll KI-generierte Porno-Bilder von einer Schülerin erstellt haben. (Symbolfoto) Foto: imago/Christian Ohde

  • Dietzenbach

Schülerin per KI in Porno montiert: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lehrer

kommentar icon
arrow down

Erschreckende Tat in Hessen: Ein Lehrer soll das Gesicht einer Schülerin per KI in ein Porno-Bild montiert haben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Ein Lehrer einer Gesamtschule im hessischen Dietzenbach soll ein Bild mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt haben, dass ihn und eine Schülerin bei sexuellen Handlungen zeigt. Die Staatsanwaltschaft Gießen teilte auf Anfrage mit, dass bei ihr „seit Ende Juli 2025 ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Herstellens jugendpornografischer Inhalte gemäß § 184c StGB anhängig“ sei.

Lehrer soll Gesicht einer Schülerin in Porno integriert haben

Konkret werde dem beschuldigten – nicht vorbestraften – Lehrer vorgeworfen, ein Foto von einem Gesicht einer 17 Jahre alten Schülerin mittels KI in eine pornografische Bilddarstellung integriert zu haben, hieß es weiter. Zuvor berichtete die „Offenbach-Post“ über den Vorfall.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach mehr als 160 Straftaten: Großfamilie verschwindet nach Syrien

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten Beamte verschiedene Datenträger wie etwa Computer sichergestellt. Aktuell stehe die Auswertung dieser an. Das nehme „regelmäßig einige Monate in Anspruch“, sagte Oberstaatsanwaltschaft Thomas Hauburger. „Die Ermittlungen, die sich nur gegen den beschuldigten Lehrer richten, dauern an.“ Weitere Auskünfte könnten derzeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht werden. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test