Fast 50 Jahre lang im Markt: Jetzt steht beliebtes Kindergetränk vor dem Aus. Warum Punica jetzt vom Markt verschwindet.

Punica ist endgültig vom Markt verschwunden, Grund dafür ist die anhaltende Erfolglosigkeit der Marke. (Symbolbild) picture alliance / Manfred Segerer | Manfred Segerer

Die Kult-Getränkemarke Punica steht endgültig vor dem Aus. Der Chef des Hamburger Unternehmens Columbus Jörg Harder berichtete der „Lebensmittel Zeitung“ am Freitag, dass der Vertrieb des Fruchtsafts endgültig eingestellt wird. Grund dafür ist die mangelnde Nachfrage auf dem Markt.

2025 seien etwa 350.000 Flaschen Punica verkauft worden. „Der Endkunde hat durch sein Kaufverhalten dem Handel den Grad seines Interesses signalisiert und der Handel hat daraufhin entschieden“, sagte der Columbus-Chef der Fachzeitung.

Columbus und Tropicana beenden Zusammenarbeit

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Schon Anfang des Jahres beendeten Columbus Drinks, für den Vertrieb in Deutschland zuständig war, und Markeninhaber Tropicana Brands Group aus den USA die Zusammenarbeit. Es werden keine neuen Punica-Flaschen mehr in deutsche Supermärkte geliefert, abgesehen von Restbeständen.

Die „Lebensmittel Zeitung“ berichtete, dass Tropicana 2025 nur knapp an einer Pleite vorbeigeschrammt sei. Zu dem weiteren Verlauf der Punica-Marke äußerte sich der Konzern bislang nicht. Punica wurde ursprünglich vom Hamburger Saftproduzenten Dittmeyer gegründet und gehörte nach mehreren Verkäufen zwischenzeitlich dem US-Konzern PepsiCo. Von 2022 bis 2024 wurde die Herstellung schon mal komplett eingestellt, bis Columbus Drinks und Topicana die Marke dann wieder auf den Markt zurückholten.

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Punica in den 1990ern

Am erfolgreichsten war der Fruchtnektar in den 90ern, als jedes Kind die Werbespots mit der „Punica Oase“ kannte. Laut t-online wurden damals bis zu 200 Millionen Liter pro Jahr verkauft. Deshalb waren Columbus Drinks und Tropicana Brands optimistisch, dass das Comeback von Punica erfolgreich sein werde. Man plante damit, 50 Millionen Liter pro Jahr zu verkaufen.