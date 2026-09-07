Draußen ist noch Spätsommer – und im Supermarkt stapeln sich schon Lebkuchen, Spekulatius und Printen. Für viele fühlt sich das viel zu früh an. Doch der Verkaufsstart im September hat System. Und so neu ist er gar nicht.

Draußen ist es noch warm genug für kurze Kleidung, drinnen weihnachtet es bereits sehr mit Lebkuchen und anderem Gebäck. Klarer Fall: Es ist September in Deutschland. Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa

Noch T-Shirt-Wetter bei aktuell 25 Grad, von Advent hingegen nicht die geringste Spur – und dann das: Lebkuchen, Spekulatius, Printen und Dominosteine stehen plötzlich wieder im Supermarktregal.

Jedes Jahr sorgt das bei vielen Kunden für dieselbe Frage: Muss Weihnachten wirklich immer früher anfangen?

Die überraschende Antwort: nicht unbedingt. Denn der Start Anfang September ist im Lebensmittelhandel längst nichts Außergewöhnliches mehr.

Anzeige

Warum gibt es jetzt schon Lebkuchen und Spekulatius?

Was viele als Weihnachtsgebäck wahrnehmen, wird im Handel zum Saisonstart häufig als Herbstgebäck verkauft, wie das Online-Magazin „Supermarkt-Inside“ erklärt.

Anzeige

MOPO bei Google bevorzugen Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. → Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Der Grund ist simpel: Lebkuchen, Printen und Spekulatius funktionieren längst nicht nur im Advent. Viele Kunden verbinden sie generell mit Herbst und kühleren Tagen. Für Hersteller und Supermärkte beginnt die Saison deshalb schon Monate vor Heiligabend.

Weihnachten wird im Handel lange im Voraus geplant

Anzeige

Wenn die ersten Lebkuchen im Regal stehen, ist das Weihnachtsgeschäft hinter den Kulissen längst angelaufen. Bestellungen, Produktion, Transporte und Verkaufsflächen werden lange vorher geplant.

Händler entscheiden also nicht spontan Anfang September, plötzlich Weihnachtsware aufzustellen. Die ist zu diesem Zeitpunkt meistens längst produziert, bestellt und auf dem Weg in die Märkte.

Lebkuchen im September: Kommt Weihnachtsgebäck jedes Jahr früher?

Das Gefühl haben viele – doch grundsätzlich stimmt es nicht.

Einzelne Supermärkte oder Discounter können mit ersten Produkten besonders früh starten. Anfang September gilt aber seit Jahren als üblicher Zeitpunkt, an dem größere Mengen Lebkuchen, Printen und Spekulatius in die Regale kommen.

Das Sortiment wird anschließend schrittweise größer.

Erst Spekulatius und Lebkuchen, später Weihnachtsmänner

Am Anfang stehen meist die klassischen Gebäcke im Regal: Spekulatius, Lebkuchen, Printen oder Dominosteine. Danach kommen nach und nach weitere Artikel hinzu. Dazu gehören unter anderem Schoko-Weihnachtsmänner, Adventskalender, Pralinen und Geschenkpackungen sowie weiteres klassisches Weihnachtsgebäck.

Auch Dominosteine gehören zu den ersten Weihnachtsvorboten im September. HANSU HAMBURG/picture alliance/ABBfoto

Je näher der Dezember rückt, desto größer werden auch die Aktionsflächen in den Märkten.

Darum verkaufen Supermärkte die Ware so früh

Für Händler ist Weihnachten eine der wichtigsten Verkaufszeiten des Jahres. Saisonprodukte haben dabei einen besonderen Vorteil: Sie sind nur für begrenzte Zeit erhältlich. Genau das kann den Kaufreiz erhöhen.

Wer Spekulatius oder bestimmte Lebkuchen mag, weiß schließlich: Irgendwann verschwinden sie wieder aus dem Sortiment. Und sobald die ersten Produkte im Regal liegen, werden sie offenbar auch gekauft.

30 Grad draußen – und trotzdem Lebkuchen?

Für viele Kunden wirkt das trotzdem absurd. Besonders dann, wenn draußen noch sommerliche Temperaturen herrschen.

Aus Sicht des Handels spielt das Wetter aber nur eine begrenzte Rolle. Der Verkaufsrhythmus ist lange geplant und richtet sich nicht danach, ob Anfang September gerade 17 oder 30 Grad herrschen.

Deshalb kann es passieren, dass neben Grillkohle und Eis bereits die ersten Weihnachtsprodukte auftauchen.

Warum manche Schokolade im Sommer verschwindet

Bei einigen Süßwaren läuft es genau andersherum. Bestimmte Schokoladenprodukte verschwinden während der heißen Monate zeitweise aus den Regalen. Bekannte Beispiele dafür sind Mon Chéri und Rocher von Ferrero.

Dahinter steckt nicht nur Marketing, sondern auch ein profaner Grund: Schokolade reagiert empfindlich auf hohe Temperaturen. Deshalb pausieren einige Produkte im Sommer und kehren erst zum Ende der heißen Jahreszeit zurück.

Müssen Kunden jetzt schon in Weihnachtsstimmung kommen?

Natürlich nicht. Wer im September noch keine Lust auf Lebkuchen oder Spekulatius hat, kann die Regale einfach links liegen lassen.

Für Supermärkte beginnt im September schlicht eine lange Verkaufssaison. Für Kunden beginnt Weihnachten weiterhin erst dann, wenn sie selbst Lust darauf haben.

Klare Mehrheit der Deutschen lehnt frühen Saisonstart ab

Und diese Lust hält sich im September in Grenzen: Laut einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2025 lehnen fast drei Viertel aller Deutschen – nämlich 73 Prozent – den frühen Start der Weihnachtsgebäcksaison, die teils bereits im August beginnt, ab. Lediglich 20 Prozent begrüßen den Zeitpunkt und 5 Prozent der Befragten schlagen eigenen Angaben zufolge tatsächlich schon im September zu (August: 4 Prozent).

Richtig los geht es allerdings erst zwei Monate später: 45 Prozent der deutschen Verbraucher greifen ab November zu Weihnachtsgebäck, weitere 20 Prozent erst ab Dezember. Bereits ab Oktober kaufen 15 Prozent. 9 Prozent der Befragten gaben an, überhaupt kein Weihnachtsgebäck zu kaufen.

Und in diesem Jahr? Das wird sich spätestens in einigen Tagen zeigen. Denn wie auf das Weihnachtsgebäck kann man sich auch auf die dazu passende Umfrage der Meinungsforscher Mitte September einstellen. In diesem Sinne: Frohes Fest!