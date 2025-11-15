Mutter und Kinder beigesetzt – weitere Touristen im Krankenhaus

Sie sollen Gäste in demselben Hotel gewesen sein wie die Hamburger Familie. Auch hier geht es um Vergiftungserscheinungen. Die Ermittlungen laufen.

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung „Cumhuriyet” zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.

Der Vater der Hamburger Familie wird weiter auf der Intensivstation behandelt. Die Mutter und ihre zwei Kinder sind im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. An der Trauerfeier nahmen demnach Verwandte der Familie und Lokalpolitiker teil. Die Familie hat türkische Wurzeln. Vater, Mutter, der sechs Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren am Sonntag nach Istanbul gereist.

„Wer auch immer das getan hat, muss bestraft werden“

Ein Onkel des Vaters sagte Anadolu, er sei zutiefst betroffen und forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. „Wer auch immer das getan hat, muss bestraft werden“, sagte er.

Als Todesursache wird weiterhin eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Noch werde aber auf Laborergebnisse gewartet. Ein erster Autopsiebericht habe kaum nennenswerte Hinweise geliefert.

Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft. (dpa)