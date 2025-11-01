Lawine reißt drei deutsche Bergsteiger in den Tod

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind drei deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde ihre Gruppe im Ortlergebirge bei einem Aufstieg von der Lawine erfasst. Zwei weitere Bergsteiger – ebenfalls Deutsche – würden noch vermisst, hieß es.

Zum Alter und zur Herkunft gab es zunächst keine genaueren Angaben. Laut Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der 3.345 Meter hohen Vertainspitze nieder, wo die beiden Gruppen gerade auf dem Weg nach oben gewesen seien.

MOPO Die WochenMOPO – ab Donnerstag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hamburgs Most Wanted : BKA sucht Mörder, Dealer und Clan-Killer aus dem Norden

BKA sucht Mörder, Dealer und Clan-Killer aus dem Norden Olympia-Bewerbung : Was Hamburgs Befürworter sagen, wie die Gegner argumentieren

Was Hamburgs Befürworter sagen, wie die Gegner argumentieren Schanze & St. Pauli : Kult-Kneipen schließen – das sind die neuen Macher

Kult-Kneipen schließen – das sind die neuen Macher Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Was der HSV verbessern muss & was Klub-Legende Ewald Lienen zu St. Pauli sagt

Was der HSV verbessern muss & was Klub-Legende Ewald Lienen zu St. Pauli sagt 28 Seiten Plan7: Pumuckl ist wieder da, der „Monat der Stadtwirtschaft“ & Virtual Reality-Schau in die Welt der Wikinger

Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel. Die Bergsteiger aus Deutschland seien in zwei Gruppen unterwegs gewesen – einmal zu dritt, einmal zu viert.

Lawine in Südtirol: Zwei Überlebende aus Deutschland

Die erste Gruppe sei vollständig verschüttet worden: Alle drei Bergsteiger seien tot. Von der zweiten Gruppe hätten zwei Bergsteiger überlebt. Nach den beiden anderen werde gesucht.

Ein Hubschrauber der Bergrettung fliegt über den Ortler (Archivbild). -/Bergrettung Italien/dpa Ein Hubschrauber der Bergrettung fliegt über den Ortler (Archivbild).

Die Bergwacht hat einen Hubschrauber und auch mehrere Drohnen im Einsatz. Unklar war zunächst, ob die beiden Gruppen mit Skiern unterwegs waren.

Das könnte Sie auch interessieren: Einkaufszentrum nach Knallgeräuschen geräumt – mindestens acht Verletzte

Südtirol gehört unter deutschen Urlaubern zu den besonders beliebten Klettergebieten. Höchster Berg der Region ist der Ortler mit 3.905 Metern. An den Rettungsarbeiten waren neben der Bergwacht auch die italienische Finanzpolizei und die Feuerwehr beteiligt. (dpa/mp)