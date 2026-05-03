Lagerfeuer explodiert – fünf Kinder in Klinik

Rätselhafter Vorfall in Österreich: Eine Jugendgruppe sitzt gemeinsam am Lagerfeuer, als es plötzlich zu einer Explosion kommt. Mehrere Kinder werden dabei verletzt. Unter der Feuerstelle entdecken Einsatzkräfte Kriegsrelikte. Wie diese dorthin gelangten, ist unklar.

In Österreich sind fünf Kinder bei der Explosion in einem Lagerfeuer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, explodierte am Vorabend im Bundesland Oberösterreich ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Mitglieder einer oberösterreichischen Jugendgruppe nur leicht verletzt und in einer Klinik versorgt. Sie sind zwischen 10 und 14 Jahre alt.

Nach Explosion unter Lagerfeuer – zweites Kriegsrelikt gefunden

Zu dem Vorfall im Bezirk Freistadt kam es bei einer bestehenden Feuerstelle in der Nähe eines Jugendgästehauses. Dort gibt es noch eine zweite Feuerstelle. Als diese ebenfalls von Polizeibeamten untersucht wurde, kam ein weiteres Kriegsrelikt zum Vorschein.

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Um welche Munition es sich handelte, teilte die Polizei vorerst nicht mit. Wann und wie sie dort hinkam, werde gerade ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. (dpa/esk)