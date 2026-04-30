Kurz vor Kinostart: Erfinder von He-Man gestorben

Er war der Vater von He-Man: Der amerikanische Spielzeug-Designer Roger Sweet, der in den 1980er Jahren unter anderem die Actionfigurenserie Masters Of The Universe schuf, ist tot.

Ihr an Demenz erkrankter Mann sei am Dienstag friedlich gestorben, gab seine Ehefrau Marlene Sweet der Deutschen Presse-Agentur gegenüber bekannt. Roger Sweet wurde 91 Jahre alt.

He-Man und die Masters Of The Universe erobern 1982 den Markt

Knapp zwei Jahrzehnte lang arbeitete er in der Designabteilung des US-Spielzeugherstellers Mattel. Als Mitte der 1970er Jahre die Konkurrenz mit Star-Wars-Actionfiguren großen Erfolg hatte, suchte Sweet nach einer neuen Hit-Figur.

MOPO Die WochenMOPO – ab Donnerstag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Jobs mit Zukunft: Der neue Trend zum Handwerk

Der neue Trend zum Handwerk Sonnen-Wochenende: 20 tolle Tipps für den Start in den Mai

20 tolle Tipps für den Start in den Mai „Cold Cases“: Vier spektakuläre Fälle aus Hamburg

Vier spektakuläre Fälle aus Hamburg Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Folgen eines möglichen St. Pauli-Abstiegs & warum Uli Stein dem HSV Großes zutraut

Die Folgen eines möglichen St. Pauli-Abstiegs & warum Uli Stein dem HSV Großes zutraut 28 Seiten Plan 7: Die Star-Magier Ehrlich Brothers, der „Heaven Can Wait“-Chor & Kultur-Tipps für jeden Tag

Zusammen mit dem Designer Mark Taylor entstand die Figurenserie Masters of the Universe um das blonde Muskelpaket He-Man. Auf die Spielzeugfiguren, die 1982 den Markt eroberten, folgten Cartoon-Serien, Videospiele und Filme.

Das könnte Sie auch interessieren: 450.000 Euro! „Zurück in die Zukunft“ gönnt sich sauteure Requisite

Bald kämpft der muskulöse Superheld wieder auf der großen Leinwand. Der Spielfilm „Masters Of The Universe“ soll Anfang Juni in die Kinos kommen. Darin spielt der Brite Nicholas Galitzine den Prinzen Adam, der eines Tages ein Zauberschwert findet. Mit dessen Hilfe erlangt er Superkräfte und wird zum mächtigsten Mann des Universums – zu He-Man. (dpa/mp)