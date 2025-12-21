Küstenwache rettet 50 Menschen vor Lampedusa – darunter einen Säugling

Einsatz mitten in der Nacht: Die italienische Küstenwache hat 50 Menschen vor Lampedusa gerettet – darunter ein Säugling.

Ein Patrouillenboot der italienischen Küstenwache hat in der Nacht zu Sonntag 50 Menschen vor der Südwestküste Lampedusas gerettet. Man habe das Migranten-Boot vor dem Eiland Isola dei Conigli abgefangen, berichtete die Küstenwache auf der Plattform X.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei ihr stehen die Kunden täglich Schlange: Hamburgs beliebteste Konditorin hört auf

Unter den Migranten befanden sich drei Frauen, ein Minderjähriger und ein Säugling. Alle wurden demnach gerettet und sicher auf Lampedusa an Land gebracht. Weitere Details waren zunächst bei der Küstenwache nicht zu erhalten. Unklar blieb etwa, woher die Menschen kamen. (dpa)