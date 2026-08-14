Der TV-Moderator Matthias Killing hat sich neben seiner Arbeit im Sat.1-Frühstücksfernsehen ein zweites Standbein als Sport-Moderator aufgebaut. picture alliance / RHR-FOTO | RHR-FOTO

Die deutsche Fernsehbranche steht im Wandel. Immer mehr verschiebt sich das Geschäft von der klassischen Fernsehnutzung auf Streaming. Dazu kommt ein schwacher Werbemarkt. Die Folgen bei vielen großen privaten Sendergruppen sind Kündigungen: Im Jahr 2025 wurden bei ProSiebenSat. 1 rund 430 Vollzeitstellen gestrichen. Bei RTL, VOX, ntv und RTL+ waren es rund 600 Stellen.

„Das ist brutal“, findet der bekannte Frühstücksfernsehen-Moderator Matthias Killing. Im Gespräch mit der Münchener Abendzeitung erzählt der 46-Jährige, dass er oft an die gekündigten Kolleginnen und Kollegen denken würde. Killig weiß, dass die TV-Branche kein leichtes Geschäft sei. Wie in vielen anderen Branchen gebe es einen „Wettbewerb und einen Markt“ und damit eine stetige Veränderung. „Das Streaming wird immer wichtiger und viele Zuschauer wandern vom linearen zum digitalen Angebot ab“, so Killing. Jetzt käme es darauf an, wie TV-Schaffende mit dieser Veränderung umgehen würden.

Matthias Killing selbst hat sich mehrere Standbeine aufgestellt. Neben dem Sat.1 Frühstücksfernsehen moderiert er verschiedene Sportsendungen: „Das kann man natürlich auf einer entsprechenden Streaming-Plattform gucken, aber dann eben auch live.“ Für ihn sei die Arbeit vor der Kamera immer noch „der schönste Job der Welt“, denn er habe schon immer gerne Geschichten erzählt.

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Trotz der schwierigen Lage sieht der TV-Moderator optimistisch in die Zukunft des linearen Fernsehens. „Ich glaube, dass das Fernsehen sich weiter wandelt, aber in zehn Jahren noch immer da sein wird“, betont er im AZ-Gespräch. (pli)