Wer stiehlt 20 Tonnen Käse? Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Auf einem Tisch liegen geschnittene Käsestücke vor einem Laib. (Symbolbild) picture alliance / TASS | Dmitry Feoktistov

20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden. Nun ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.

Die Lieferung sollte von einer Käserei in Bayreuth aus nach Frankreich gehen. Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt.

Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und sei dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: „Am Entladeort in Frankreich kam der Lkw jedoch nie an.“ Der Schaden beträgt etwa 80.000 Euro. (dpa/mp)