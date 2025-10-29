Kosmetik-Rückruf bei dm! Dieses Produkt sollten Sie nicht mehr verwenden

Rückruf bei dm: Der Hersteller „Néonail“ ruft vorbeugend einen UV-Gel-Nagellack zurück. In den Fläschchen wurden zwei Farbstoffe gefunden, die eigentlich gar nicht in kosmetischen Mitteln enthalten sein dürfen.

Aufgefallen sei dies nur aufgrund einer routinemäßigen Kontrolle. Betroffen ist ausschließlich der Farbton „Whispers of Seashells“: ein knalliger Pinkton. Aus Vorsicht bittet das Unternehmen, das Produkt nicht mehr zu verwenden. Andere „Néonail“-Produkte sind nicht betroffen und können sorglos weiterverwendet werden.

Bei dem Rückruf handelt es sich um dieses Produkt. dm. Bei dem Rückruf handelt es sich um dieses Produkt.

Kundinnen und Kunden, die diese UV-Gel-Nagellacke im genannten Farbton gekauft haben, können sie auch ohne Kassenbon zurückgeben, erklärte das in Karlsruhe ansässige Unternehmen. In Hamburg gibt es über 30 Filialen der Drogeriekette. (ch)