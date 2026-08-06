Süße Tarnung, harter Inhalt: Ein Reisender am Flughafen Düsseldorf schmuggelte Kokain in vermeintlichen Lutscherpackungen. Zollhunde kamen ihm auf die Spur.

Lutscher mit verbotener Füllung: Zollhunde deckten einen dreisten Schmuggelversuch auf. picture alliance/dpa/Hauptzollamt Düsseldorf | -

Zollhunde haben am Flughafen Düsseldorf einen ungewöhnlichen Schmuggelversuch vereitelt. Bei einem 68 Jahre alten Reisenden entdeckten Beamte des Hauptzollamts Düsseldorf rund neun Kilogramm Kokain, wie das Zollfahndungsamt mitteilte.

Der Mann war aus Brasilien über Lissabon eingereist und wollte den Flughafen über den grünen Ausgang verlassen. Doch seine Gepäckstücke weckten die Aufmerksamkeit der Zollhunde „Jerry Lee“ und „Oleg“. Bei einer routinemäßigen Kontrolle schlugen die Vierbeiner bei einem Koffer an. Über die Gepäckdaten konnten die Beamten den Koffer dem ungarischen Staatsangehörigen zuordnen.

Auch in Badelatschen war Koks versteckt. picture alliance/dpa/Hauptzollamt Düsseldorf | -

Eine Röntgenuntersuchung erhärtete den Verdacht. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner rund sechs Kilogramm Kokain, das in Schuhen, Rucksäcken und Handtaschen versteckt war. Weitere drei Kilogramm waren in vier Packungen vermeintlicher Lutscher verpackt – getarnt mit einer roten Glasur. Die Drogen wurden sichergestellt, der 68-Jährige wurde festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete später Untersuchungshaft an. (dpa/mp)