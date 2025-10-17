Kokain! CSU-Bürgermeister von Polizei festgenommen

Eigentlich wollte die CSU in Neubiberg bei München am Wochenende eine Nominierungsveranstaltung vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr abhalten. Warum daraus vorerst nichts wird.

Der Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg bei München ist in der bayerischen Landeshauptstadt von der Polizei mit Drogen erwischt worden. Thomas Pardeller werde der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen, teilte der CSU-Ortsverband mit. Eine für Samstag geplante Nominierungsveranstaltung werde deshalb verschoben. Zuerst hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.

CSU-Politiker Pardeller wurde in der Mitteilung auch selbst zitiert: „Die Staatsanwaltschaft hat zwar noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich möchte aber nicht, dass die Nominierungsveranstaltung durch diese Sache belastet ist. Deshalb habe ich den Ortsvorstand gebeten, die morgige Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Elbtower und Klima-Entscheid: Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist

Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist Tödliche „Dooring“-Unfälle : Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch

Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch Gute Noten für Hamburgs Schüler ! Doch am Ranking gibt es einen Haken

Doch am Ranking gibt es einen Haken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise

Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise 28 Seiten Plan7: Ein Stück Großstadtrevier“ im St. Pauli-Theater, Hamburgs neues Gastro-Duo und die besten Halloween-Partys

Polizei: „Geringe Menge weißen Pulvers gefunden“

Die Münchner Polizei teilte zu dem Vorfall lediglich mit, dass am frühen Morgen des 11. Oktober bei einem 37 Jahre alten Deutschen in München „eine geringe Menge eines weißen Pulvers gefunden“ worden sei, „bei dem sich später herausstellte, dass es sich um ein unerlaubtes Betäubungsmittel handelte“.

Weil der Mann das Gefäß nicht habe hergeben wollen, hätten Polizisten den 37-Jährigen zu Boden gebracht, gefesselt und mit zu einer Dienststelle genommen. Er sei wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Pardeller möchte für Transparenz sorgen

Wie es in dem polizeilichen Verfahren weitergeht, sei noch offen, teilte die CSU Neubiberg nun mit. „Ich stehe für absolute Transparenz“, wurde Pardeller von seinem Ortsverband zitiert. „Ich werde die Öffentlichkeit über den Verlauf der Sache informieren.“

Das könnte Sie auch interessieren: 1000 Euro mehr im Monat! Heftige Kritik an dickem Gehaltsplus für Bezirkschefs

Für die örtliche CSU dürfte der Vorfall wenige Monate vor der Kommunalwahl in Bayern am 8. März 2026 zur Unzeit kommen. Der Ortsverband hatte Pardeller schon im Juni einstimmig als Kandidaten für eine Wiederwahl als Bürgermeister nominiert. Er führe die Gemeinde seit 2020 „mit Herzblut, Weitblick und Tatkraft“, teilte der Ortsverband damals mit. (dpa/mp)