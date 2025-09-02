mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
In Houston ist ein Elfjähriger nach einem Klingelstreich angeschossen worden. (Symbolbild)

In Houston ist ein Elfjähriger nach einem Klingelstreich angeschossen worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lobeca

  • Houston

Klingelstreich endet tödlich: Junge (11) stirbt nach Schüssen

kommentar icon
arrow down

Schrecklicher Vorfall in den USA: Ein Elfjähriger ist bei einem Klingelstreich angeschossen worden und im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei in Houston im US-Bundesstaat Texas berief sich auf Zeugenaussagen, wonach der Junge an Haustüren geklingelt habe und weggelaufen sei. Dann sei er angeschossen worden.

Houston: Elfjähriger Junge stirbt nach Schüssen

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit). Die Beamten nahmen eine Person fest. Nach der Befragung wurde sie demnach wieder freigelassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Terror-Tat gegen Katholiken? FBI untersucht Todesschüsse bei Schulgottesdienst

Eine Gewerkschaftsvertreterin für die Polizei sprach im TV-Sender NBC News am Montag davon, dass es in der letzten Zeit Klingelstreich-Trends – in den USA „Ding Dong Ditch“ genannt – gebe. Das Phänomen an sich existiere schon seit 50, 60 Jahren. Sie sprach auch von „TikTok-Challenges“. Es blieb unklar, ob der jetzige Vorfall auch darunter fällt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test