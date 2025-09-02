Klingelstreich endet tödlich: Junge (11) stirbt nach Schüssen

Schrecklicher Vorfall in den USA: Ein Elfjähriger ist bei einem Klingelstreich angeschossen worden und im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei in Houston im US-Bundesstaat Texas berief sich auf Zeugenaussagen, wonach der Junge an Haustüren geklingelt habe und weggelaufen sei. Dann sei er angeschossen worden.

Houston: Elfjähriger Junge stirbt nach Schüssen

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit). Die Beamten nahmen eine Person fest. Nach der Befragung wurde sie demnach wieder freigelassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Terror-Tat gegen Katholiken? FBI untersucht Todesschüsse bei Schulgottesdienst

Eine Gewerkschaftsvertreterin für die Polizei sprach im TV-Sender NBC News am Montag davon, dass es in der letzten Zeit Klingelstreich-Trends – in den USA „Ding Dong Ditch“ genannt – gebe. Das Phänomen an sich existiere schon seit 50, 60 Jahren. Sie sprach auch von „TikTok-Challenges“. Es blieb unklar, ob der jetzige Vorfall auch darunter fällt.