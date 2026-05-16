Ein Kleinflugzeug stürzt über einem Ort ab. Zwei Menschen aus dem Flugzeug sterben – am Boden liegen Trümmerteile. Zeugen haben vor dem Absturz etwas gehört.

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges in einem Wohngebiet in Limburgerhof südlich von Mannheim sind zwei Insassen ums Leben gekommen. Hinweise auf verletzte Anwohner durch Trümmerteile gebe es aktuell nicht, teilte die Polizei mit. Eine Person habe sich leicht verletzt, als sie vor den Trümmerteilen geflüchtet und umgeknickt sei.

Kleinflugzeug stürzte gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück ab

Details zur Identität der Toten gab die Polizei nicht bekannt. Das Kleinflugzeug sei gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück am Ortsrand abgestürzt. „Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt”, schrieb die Polizei. Die Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt.

Trümmerteile eines Kleinflugzeuges liegen vor Wohnhäusern, nachdem das Kleinflugzeug abgestürzt war. Enrique Kaczor/onw-images/dpa Trümmerteile eines Kleinflugzeuges liegen vor Wohnhäusern, nachdem das Kleinflugzeug abgestürzt war.

Ein Polizeisprecher sagte, der Hauptteil des Flugzeuges liege in einem Garten eines Wohnhauses. Laut Zeugenaussagen soll es in der Luft „einen Knall oder ein Explosionsgeräusch” gegeben haben, sagte er.

Anlaufstelle für Anwohner

Für Anwohner wurde demnach eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Kriminalpolizei ermittle zur Absturzursache. Auch ein Polizeihubschrauber sei vor Ort, um Luftbilder von der Absturzstelle anzufertigen, hieß es in der Mitteilung.

Die Polizei dokumentiere die Absturzstelle und die Stellen der Trümmerteile und suche nach Zeugen, die den Vorfall etwa gefilmt haben, sagte der Sprecher. Vor Ort waren neben Polizei und Feuerwehr auch das THW und die Notfallseelsorge, wie auf einem Video zu sehen war.

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Limburgerhof ist eine verbandsfreie Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Der Ort hat rund 11.600 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Chemiekonzern BASF hat dort ein Agrarzentrum, das den Ort auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. (dpa/mp)