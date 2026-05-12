Kita-Kind buddelt „Schatz” auf Spielplatz aus

Silbermünzen, Goldschmuck, hochwertige Uhren und lauter 200-Euro-Scheine: Auf einem Berliner Spielplatz macht ein Kita-Kind einen höchst erstaunlichen Fund. Woher stammen die wertvollen Sachen?

Schatz beim Buddeln entdeckt: Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Spielplatz in Berlin Silbermünzen und andere außergewöhnliche Wertgegenstände gefunden. „Statt Sandspielzeug wurden hinter einem Spielplatz in Wilmersdorf plötzlich Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und 6000 Euro Bargeld entdeckt”, teilte die Berliner Polizei in einem Social-Media-Beitrag mit. Die Gegenstände seien in der Erde – teilweise unter Büschen – vergraben gewesen.

War der „Schatz“ Diebesgut?

„Ja, richtig gelesen: Ein Kind findet beim Spielen einen kleinen Schatz“, hieß es in dem Beitrag der Polizei. „Mal ehrlich – wer schaut jetzt beim nächsten Spielplatzbesuch nicht ein bisschen genauer ins Gebüsch?”

Dieses von der Polizei Berlin zur Verfügung gestelte Foto zeigt Geld, Silbermünzen, Uhren und Schmuck auf einem Schreibtisch ausgebreitet. Die Gegenstände wurden auf einem Spielplatz in Berlin gefunden. -/Polizei Berlin/dpa Dieses von der Polizei Berlin zur Verfügung gestelte Foto zeigt Geld, Silbermünzen, Uhren und Schmuck auf einem Schreibtisch ausgebreitet. Die Gegenstände wurden auf einem Spielplatz in Berlin gefunden.

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Eine Erzieherin sammelte gemeinsam mit einem Vater die Gegenstände ein und informierte die Polizei. Sogar einen kleinen Goldbarren entdeckten die Finder. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um Diebesgut handelt. Bislang sei eine entsprechende Abfrage negativ gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. (dpa/mp)