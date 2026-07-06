Kannibalismus-Vorwürfe in Australien: Eine Mutter ist wegen Mordes angeklagt. Bei dem Opfer handelt es sich um ihr vierjähriges Kind – das sie auch gegessen haben soll.

Die australische Polizei Wyong ermittelt gegen die Verdächtige. Sie ist wegen Mord und häuslicher Gewalt angeklagt. Australische Medien berichten außerdem von Kannibalismus-Vorwürfen. (Symbolbild) IMAGO / UIG

Im australischen Wyong steht eine 32-jährige Frau im Verdacht, ihren vierjährigen Sohn getötet zu haben. Australische Medien berichten unter Berufung auf Ermittler, dass die schweren Verletzungen des Kindes auch Spekulationen über Kannibalismus ausgelöst haben. Bestätigt ist dieser Verdacht bislang jedoch nicht.

Wie die „Bild“ unter Berufung auf australische Medien berichtet, erschien die 32-Jährige selbst auf einer Polizeiwache in Wyong. Kurz darauf fanden Beamte in ihrem Haus die Leiche ihres vierjährigen Sohnes. Nach Angaben der Polizei waren die Verletzungen des Kindes so schwer, dass beteiligte Einsatzkräfte psychologisch betreut werden mussten.

Mutter festgenommen und angeklagt

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Der Junge wurde am 4. Juli am Nachmittag gefunden, soll nach Informationen des „Sydney Morning Herald“ jedoch bereits mehrere Tage zuvor gestorben sein. „Es war eine äußerst erschütternde Szene“, sagte Superintendent Chad Gillies von der Polizei Tuggerah Lakes.

Ob es Hinweise auf Kannibalismus gibt, ist bislang unklar. Die Frau wurde wegen Mordes und häuslicher Gewalt angeklagt. Zudem stellten die Ermittler ihr Auto sowie weitere Beweismittel sicher. Der erste Gerichtstermin ist für den 1. September angesetzt.

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Behörden prüfen mögliche Versäumnisse

Australischen Medien zufolge, darunter „The Age“, waren bei den Behörden bereits mehrfach Hinweise zum Kindeswohl eingegangen. Nun wird geprüft, ob die zuständigen Stellen mehr hätten unternehmen können, um das Kind zu schützen.

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Nach Angaben von Nachbarn lebten Mutter und Sohn erst seit Anfang des Jahres in dem Mietshaus. Zudem soll es zuvor bereits einen Fall häuslicher Gewalt zwischen der Frau und ihrem Ex-Partner gegeben haben. (mp/js)