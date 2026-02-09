mopo plus logo
Smartphone Apps Meta Instagram WhatsApp

Logos von WhatsApp und anderen Meta-Apps auf einem Smartphone (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa-tmn | Nico Tapia

  • Brüssel

EU droht WhatsApp-Konzern mit Zwangsmaßnahmen – das ist der Grund

Nur Metas KI auf WhatsApp? Die EU sieht ein Problem für den fairen Wettbewerb auf dem KI-Markt – und kündigt an, europäisches Recht im Zweifel auch mit Zwang durchzusetzen.

Die Europäische Kommission droht dem Whatsapp-Konzern Meta wegen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der App mit einstweiligen Zwangsmaßnahmen. Nach den vorläufigen Ergebnissen einer Untersuchung verstößt der US-Konzern gegen Wettbewerbsrecht, weil er konkurrierenden Anbietern von KI keinen Zugang zu dem Messenger-Dienst gewährt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. 

KI bei WhatsApp: Kein fairer Wettbewerb möglich?

Das Verhalten von Meta berge die Gefahr, dass Wettbewerber daran gehindert werden, in den schnell wachsenden Markt für KI-Assistenten einzutreten oder dort zu expandieren. Meta hatte demnach im Oktober angekündigt, dass es KI-Anbietern untersagen werde, eine Option in WhatsApp für die Kommunikation mit Kunden zu nutzen, wenn KI der primär angebotene Dienst sei. Das führe laut EU-Kommission dazu, dass für Nutzerinnen und Nutzer nur Metas eigene KI („Meta AI“) zur Verfügung stehe.

Die Brüsseler Wettbewerbshüter drohen nun, den Zugang für Konkurrenten auf dem KI-Markt mit Zwangsmaßnahmen wiederherzustellen. Wie sie dabei konkret vorgehen würden, blieb zunächst unklar. Meta hat aber ohnehin zunächst das Recht, sich zu verteidigen oder Anpassungen zu treffen – kann das Eingreifen Brüssels also noch abwenden. Die EU-Kommission wacht in der EU über die Einhaltung des Wettbewerbsrechts. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

