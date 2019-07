Keiner kam zu ihrer Geburtstagsfeier: Besondere Gäste überraschen Geschwisterpaar

Florence -

Zwei Brüder (3 und 5) aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky wollten eine Geburtstagsparty mit ihren Freunden feiern, doch niemand tauchte auf – bis eine Nachbarin einen Anruf tätigte. Kurz darauf wurde die enttäuschende Party von ganz speziellen Gästen gerettet.

Geburtstagsparty ohne Gäste: Vater enttäuscht

Der 5-jährige Boston und sein kleiner Bruder Sailor (3) haben an aufeinanderfolgenden Tagen Geburtstag, am 18. und 19. Juli, und wollten deswegen zusammen eine Party feiern.

Vater der Brüder, Michael La'Bor, organisierte die Feier und lud zehn Freunde seiner Söhne zu einer Poolparty ein. Doch niemand der eingeladenen Gäste tauchte auf.

„Für mich als Vater ist es traurig, weil ich eine Geburtstagsparty schmeiße, damit sich meine Kinder besonders fühlen. Ich glaube, ich habe nicht genug getan, damit die anderen Gäste kommen”, so der Vater. Die Nachbarin Traci und ihre Tochter verbrachten den Tag ebenfalls am Pool des Gebäudekomplexes. Tracis Familie sang den kleinen Brüdern, die sie eigentlich nicht kannte, sogar ein Geburtstagsständchen.

„Es hat mir irgendwie mein Herz gebrochen”, so Traci. Doch die Nachbarin hatte eine Idee und rief in der Zentrale der örtlichen Polizei an, in der Hoffnung, dass ein Beamter zur Party kommen könnte und den Brüdern eine kleine Freude bereiten könnte.



Geburtstagsparty ohne Gäste: Nachbarin ruft Polizei



Ihre Erwartungen wurden weit übertroffen. Gerade einmal zehn Minuten nach dem Anruf standen plötzlich elf Polizeibeamte und Feuerwehrmänner am Pool und sagen ein Geburtstagsständchen.

Sohn Boston kann nicht aufhören über den Besuch der Feuerwehrmänner und der Polizei zu reden, berichtet das Onlineportal „Cincinnati”. „Es war wirklich großartig und diesen Tag wird niemand von uns vergessen”, so der glückliche Vater.

Die Brüder durften sogar einen Blick in die Feuerwehrautos bekommen und die Sirenen ausprobieren. „Ich bin stolz auf meine Jungs, dass sie das getan haben. Ich glaube, das hat den Kindern ihren Tag gerettet”, sagte der Polizeioffizier Rehkamp. (as)