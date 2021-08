Keine Rosenmontagsumzüge wegen Corona: So wollen Karnevalisten trotzdem feiern

Köln/ Düsseldorf –

Die Karnevalisten stellen sich auf einen traurigen Rosenmontag ein: Wegen der Corona-Pandemie fallen die großen Umzüge aus. Aber es gibt kleine Lichtblicke für die Jecken – und sogar einen völlig legalen Umzug.

Keine Rosenmontags-Umzüge: In Düsseldorf und Mainz geschah das zuletzt 2016, als die Züge aus Sorge vor orkanartigen Böen abgesagt wurden. In Köln muss man sogar bis ins Jahr 1991 zurückgehen: Damals verzichteten die Jecken wegen des Golfkriegs auf den Zug.

Rosenmontag während Corona: Köln: Umzug im Miniaturformat

In Köln gibt es zumindest einen kleinen Ersatz: Ab 14 Uhr zeigt das WDR Fernsehen den Rosenmontagszug im Miniaturformat – als Inszenierung des Stockpuppentheaters Hänneschen. Dafür ist in der Wagenbauhalle des Festkomitees Kölner Karneval eine 32 Meter lange Kulisse der Kölner Altstadt aufgebaut worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Corona-Pandemie: Beliebtes Musik-Festival abgesagt

Der kleine Zug biete alles, was sein großer Bruder auch habe, teilte das Festkomitee mit. Dazu gehören Prunk- und Motivwagen, Tanzgruppen und Gardisten, Kamelle, Pferde und natürlich Zuschauer. Die Motivwagen des Hänneschen-Zugs zeigen unter anderem die Experten Karl Lauterbach, Christian Drosten und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden.

Ein Wagen mit Hamsterkäufen beim Richtfest des Kölner Miniatur-Rosenmontagsumzugs. dpa Foto:

Auch in Düsseldorf gibt es einen Lichtblick für die Jecken. Dort werden acht Entwürfe von Wagenbauer Jacques Tilly zu sehen sein. Etwa zwei Stunden lang würden die Plastiken in der Düsseldorfer Innenstadt gezeigt, teilte das Comitee Düsseldorfer Carneval mit. Sie werden demnach nicht im Konvoi, sondern einzeln auf drei verschiedenen Routen auf Anhängern durch die Straßen gefahren. Damit wollen die Karnevalisten verhindern, dass sich Zuschauergruppen bilden und gegen die Corona-Regeln verstoßen wird. Einen weiteren Wagen von Tilly zur Klimapolitik von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lässt Greenpeace vor dem Kölner Dom auffahren.

Trostpflaster: Kleinster Ein-Mann-Umzug findet statt

Sonst aber ist der Rosenmontag in den Karnevalshochburgen vielfach ein ganz normaler Arbeitstag, so zum Beispiel in der Kölner Stadtverwaltung. Die Kölner Uniklinik schenkt ihren Mitarbeitern den Rosenmontag dagegen als freien „Danke-Tag“. Damit soll der außerordentliche Einsatz der Beschäftigten im Corona-Jahr gewürdigt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Überlebt mein Lieblingscafé Corona? „Es sieht wirklich sehr schlecht bei uns aus“

In Unna ist unterdessen alles anders. Dort wird es Corona zum Trotz den traditionellen Rosenmontagsumzug geben – denn der ist ohnehin vergleichsweise pandemietauglich: Seit 65 Jahren zieht Helmut Scherer, Oberjeck der westfälischen Stadt, mit dem wohl kleinsten Rosenmontagsumzug der Welt umher – er selbst kostümiert, mit Pauke und einem Musikwägelchen. Damit sich am Straßenrand keine Zuschauer drängen, hat der 86-Jährige sein Solisten-Spektakel dieses Jahr auf das Krankenhausgelände der Stadt verlegt: „So kann ich den Patienten dort auch ein bisschen Freude bringen in dieser Zeit“, sagte Scherer der Deutschen Presse-Agentur. Sein Motto in diesem Jahr: „Trotz Lockdown auf die Pauke hau’n.“ (dpa)