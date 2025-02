„Kein Fall wie dieser“: Teenager gesteht Mord an Mutter und Geschwistern

Ein Verbrechen hat im vergangenen Spätsommer Großbritannien erschüttert. Nun hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Den Ermittlern zufolge soll der Teenager eine weitere Horrortat geplant haben.

Er soll seine Mutter und seine beiden Geschwister getötet haben: Ein 19-Jähriger in Großbritannien hat sich des Mordes an seiner Familie für schuldig bekannt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal in Luton.

England: Teenager gesteht Mord an Mutter und Geschwistern

Die 48 Jahre alte Mutter, der 16-jährige Bruder und die 13 Jahre alte Schwester des Teenagers waren im September vergangenen Jahres in der Stadt nördlich von London in ihrer Wohnung erschossen worden. Was den jungen Mann zu der furchtbaren Tat motivierte, blieb zunächst unklar.

Der Teenager gestand zudem, eine Flinte ohne entsprechende Genehmigung besessen und ein Küchenmesser in der Öffentlichkeit getragen zu haben. Den Ermittlern zufolge soll er auch ein Attentat in einer Schule geplant haben, wie PA meldete.

„In all meinen Jahren als Mordermittler ist mir noch kein Fall wie dieser untergekommen“, sagte ein Ermittler der Polizei. Das Strafmaß gegen den Angeklagten soll am 5. März verkündet werden. (dpa/mp)