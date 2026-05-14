Kate in Italien: Dieses Foto macht Royal-Fans glücklich

Zahlreiche Menschen jubelten ihr zu, schwenkten britische Fahnen und hielten Schilder mit Botschaften wie „Ciao Kate“ oder „Wir lieben Dich, Kate!“ in die Luft: Die britische Prinzessin hat am Mittwoch ihre erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Krebsdiagnose in Italien begonnen.

Für Kate ist der Besuch in Reggio Emilia – einer Stadt im Norden Italiens – mehr als nur ein royaler Pflichttermin. In Italien widmet sie sich einem Herzensthema: der frühkindlichen Entwicklung. Der Grund für die zweitägige Reise: Die Stadt Reggio Emilia gilt weltweit als Vorbild für moderne Pädagogik. RTL berichtete zuerst.

In einem hellblauen Hosenanzug, kombiniert mit einer weißen Bluse, erreichte Kate die „Piazza Camillo Prampolini“. Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Marco Massari tauschte sich die Prinzessin im Rathaus mit Experten über die Bildung und Entwicklung von Kindern aus.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Miet-Odyssee: Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche

Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche Terrorverdacht in Eidelstedt: Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt

Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt Kerosin-Krise: 16 Tipps, die Ihren Urlaub retten

16 Tipps, die Ihren Urlaub retten Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger

So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger 28 Seiten Plan7: Lotto King Karl eröffnet die Stadtparksaison & Kultur-Tipps für jeden Tag

Kate führt Gespräche über frühkindliche Entwicklung in Italien

Der Fokus ihres Besuchs liegt auf der sogenannten Reggio-Pädagogik. Das Konzept wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vom Pädagogen und Psychologen Loris Malaguzzi entwickelt. Die Idee dahinter: Kinder sollen selbstständig lernen, kreativ denken und ihre Fähigkeiten eigenständig entfalten können.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account betonte Kate die Bedeutung ihrer Reise: Frühkindliche Beziehungen und das Umfeld eines Kindes seien entscheidend für das spätere Wohlbefinden. Der Ansatz aus Reggio Emilia helfe Kindern dabei, emotionale und soziale Fähigkeiten früh zu entwickeln.

Kates erste offizielle Auslandsreise seit über drei Jahren

Der Italien-Besuch ist aber auch für Kate selbst entscheidend: Ihre letzte offizielle Auslandsreise liegt bereits mehr als drei Jahre zurück. Im Dezember 2022 hatte sie Prinz William nach Boston zur Verleihung des „Earthshot Prize“ begleitet. Anfang 2024 hatte Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Welche Krebsart diagnostiziert wurde, ist bis heute nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen „Irrtum“: Behinderten-Parkplatz für SPD-Senator abgesperrt

Im vergangenen Januar erklärte die Prinzessin, der Krebs sei vorerst besiegt. Seitdem kehrt sie nach und nach in die Öffentlichkeit zurück. (mp)