Karneval

Verkleidete Menschen nehmen an einem Karnevalsumzug teil. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/CTK | Svoboda Jaroslav

  • Spay

Karnevalsparty eskaliert: Pfefferspray-Attacke – mehrere Verletzte

Diese Karnevalsparty musste geräumt werden: Bislang unbekannte Besucher sprühten wild mit Pfefferspray herum – 59 Personen mussten von Rettungskräften behandelt werden.

Unbekannte haben bei einer Karnevalsveranstaltung in Rheinland-Pfalz Pfefferspray versprüht. 59 Personen seien am späten Sonntagabend von Rettungskräften behandelt worden, so die Polizei Koblenz. Zuvor soll es Zeugen zufolge zu einem Streit unter Besuchern gekommen sein.

Die Halle in der Gemeinde Spay, in der die Feier stattgefunden habe, sei nach der Tat geräumt worden. Von den 59 Betroffenen seien neun in Krankenhäuser gebracht worden. Zu ihrem Zustand machte die Polizei keine weiteren Angaben. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter und ihres Motivs dauern an. (dpa/mp)

