Auf den Erlebnis-Dörfern von Robert Dahl dreht sich alles um die Erdbeere. picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Karls Erlebnis-Dorf soll künftig auch auf Mallorca zu finden sein. Gründer Robert Dahl plant auf der spanischen Insel seinen ersten Erlebnispark außerhalb Deutschlands. In ein bis zwei Jahren könnte der Familienpark rund um das Thema Erdbeere eröffnen.

Karls Erlebnis-Dorf, früher oft „Erdbeerhof“ genannt, ist ein Familienpark rund um die Erdbeere. Besucher finden dort Fahrgeschäfte für Kinder, etwa Erdbeer-Raupenbahnen, dazu regionale Produkte und Manufakturen, in denen sie bei der Herstellung zuschauen können. Der Eintritt ist frei, für Fahrgeschäfte und Produkte müssen Besucher bezahlen.

Karls Erlebnis-Dorf auf Mallorca soll 35 Millionen Euro kosten

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Auf Mallorca soll nun das erste Karls Erlebnis-Dorf außerhalb Deutschlands entstehen. Der passende Standort steht allerdings noch nicht fest. „Wir haben uns schon zwei Grundstücke angeschaut, aber noch nicht entschieden“, sagt Robert Dahl der „Bild-Zeitung“, die zuerst berichtete.

In der Nähe von Palma soll der neue Park entstehen. Dahl setzt dabei auf die gute Erreichbarkeit für Urlauber, die auf Mallorca einen Mietwagen nutzen. Rund 35 Millionen Euro soll das Projekt kosten.

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Eine Herausforderung für den Standort Mallorca sieht der 55-jährige Unternehmer allerdings in der Saisonabhängigkeit. Ab Oktober kommen deutlich weniger Touristen auf die Insel. Dahl will seinen Mitarbeitenden trotzdem ganzjährig Arbeitsplätze bieten. „Dafür werden wir aber auch eine Lösung finden.“



