Selbst das Handy muss man hier sonst wegpacken. Ein neuer Dokumentarfilm nimmt einen mit in den legendären Berliner KitKat-Club. Regisseur Philipp Fussenegger begleitet Menschen, die den Fetischclub regelmäßig besuchen. In Schwarz-Weiß-Bildern erzählt er von sexuellen Experimenten und Vorlieben, Orgien und Drogenexzessen.

Im Berliner Stadtteil Mitte liegt das KitKat, das inzwischen international bekannt ist und neben dem Berghain zu den berüchtigsten Clubs der Hauptstadt zählt – auch, weil Leute hier offen Sex haben können.

KitKat-Club: internationale Feier-Institution in der Hauptstadt

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Der Film „KitKatClub – Kinks of Berlin“ porträtiert dabei verschiedene Menschen, darunter den Clubgründer Simon Thaur. Man sieht Expats, die auf Sexpartys rumhängen und sich darüber unterhalten, dass man mit deutschen Behörden gut via Faxgerät kommunizieren könne.

Der Film zeigt Dragqueens, die sich aufwendig stylen und dann unterwegs von einer Fremden angepöbelt werden. Oder Männer, die sich gerne als Hunde verkleiden und darin ihr Glück finden („Puppy Play“).

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Zwischen Euphorie und Absturz

Der Film (FSK ab 18 Jahren) spart nicht mit expliziten Bildern. Menschen haben anonym im Club Sex. Eine Frau uriniert bei einem Pornodreh auf Männer. Auch Drogenabstürze und übergriffiges Verhalten werden thematisiert. Kommentiert werden diese Szenen nicht, sondern der Film lässt die Menschen und ihre Erfahrungen für sich sprechen. Er nimmt einen mit in den Club mit seinem Pool und seinen Tanzflächen, ist aber auch an anderen Orten gefilmt.

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Dokumentarfilm zeigt abwechslungsreiche Einblicke

Der etwa anderthalbstündige Film zeigt sowohl Menschen, die in der Welt vollkommen aufgehen, als auch solche, die ihren Weg anders weitergehen.

Und er bleibt nicht die einzige Doku in nächster Zeit – nach „Kinks of Berlin“, der vom ZDF mitproduziert wurde, erscheint Ende des Monats die Dokumentation „One Night at KitKat“ in der ARD‑Mediathek. (dpa/mp)