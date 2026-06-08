Kalifornien auf dem Teller: Linsensalat mit Mango und Limette

Die Mangowürfel leuchten wie Sonnenstrahlen aus dem Linsensalat. Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn

Frisch, bunt, sommerlich: Food-Bloggerin Julia Uehren bringt mit Belugalinsen, Mango, Avocado und Limette Westküsten-Feeling in die Salatschüssel. So gelingt der Salat voller Kontraste.

So schmeckt Sommer in Kalifornien: frisch, bunt und voller Energie. Genau dieses Gefühl steckt in einem Linsensalat von Food-Bloggerin Julia Uehren.

Die Küche des US-Westküstenstaates ist bekannt für gesunde, frische Zutaten. Und für Fusionen auf dem Teller. In diesem Rezept treffen Aromen und Zutaten aus Nordamerika, Mexiko und Europa aufeinander.

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Linsensalat mit Mango und Limette: frisch, cremig, knackig

Die Basis bilden Belugalinsen. Sie sind proteinreich und werden bissfest gegart. Damit geben sie dem Salat Struktur.

Dazu kommen Mango und Avocado. Beide bringen weiche, cremige Noten in den Salat. Gurke und Radieschen sorgen für Knackigkeit.

Auch das Dressing lebt von Kontrasten. Die spitze Säure der Limetten wird durch die Süße von Ahornsirup gemildert. Olivenöl, Knoblauch und frischer Koriander runden den Geschmack ab.

Zutaten für 6 Portionen

Für sechs Portionen werden diese Zutaten benötigt:

100 g Belugalinsen

2 Limetten

1/2 kleine Zehe Knoblauch

10 g frischer Koriander

1 EL Ahornsirup

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 Avocado

1 Mango

1 Mini-Salatgurke

4 Radieschen

200 g Feta

Linsensalat mit Mango und Limette: So wird er zubereitet

Zuerst die Belugalinsen in reichlich leicht gesalzenem Wasser garen. Das dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Die Linsen sollten danach noch bissfest sein. Anschließend die Linsen über einem Sieb abgießen. Danach gründlich mit kaltem Wasser abspülen.

Für das Dressing eine Limette waschen. Von der Schale etwa einen halben Teelöffel abreiben. Dann die Limetten auspressen. Benötigt werden drei Esslöffel Limettensaft. Den Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Den Koriander waschen und trocken schütteln. Einige Blätter zum Garnieren beiseitelegen, die restlichen Blätter fein hacken. Limettensaft und Limettenabrieb mit Knoblauch, Ahornsirup und Olivenöl verrühren. Das Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Linsensalat mit Mango und Limette: Feta kommt zum Schluss dazu

Avocado und Mango schälen und klein würfeln. Gurke und Radieschen waschen und abtrocknen. Die Mini-Salatgurke längs vierteln. Kerne und wässriges Fruchtfleisch wegschneiden und anderweitig verwenden. Danach Gurke und Radieschen ebenfalls fein würfeln.

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Zum Schluss den Feta über den Salat bröseln. Alles vorsichtig unterheben. Mit den beiseitegelegten Korianderblättern garnieren. (dpa/pm)