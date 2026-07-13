Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Wie seine Familie über Instagram mitteilte, starb der 78-Jährige am Montag überraschend im Kreis seiner Angehörigen in Australien. Nach Angaben der Familie galt Neill zuletzt als krebsfrei, nachdem er in den vergangenen Jahren gegen eine Leukämie-Erkrankung gekämpft hatte.

2023 hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden war. In seiner Autobiografie „Did I Ever Tell You This“ schrieb er damals offen über seine Krankheit und erklärte, dass er möglicherweise daran sterben werde.

In einem Interview mit dem britischen „Guardian“ sagte Neill, er müsse sich trotz erfolgreicher Behandlung bis an sein Lebensende einer Chemotherapie unterziehen. „Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte“, erklärte der Schauspieler damals. Gleichzeitig betonte er: „Ich bin dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde.“

Anzeige

Weltweit berühmt wurde Sam Neill durch seine Rolle als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Dino-Klassiker „Jurassic Park“ (1993). Später kehrte er für „Jurassic Park III“ und „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ auf die Leinwand zurück. Darüber hinaus spielte er unter anderem in „Jagd auf Roter Oktober“, „Das Piano“ und der Erfolgsserie „Peaky Blinders“. (afp/rei)