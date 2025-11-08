Junger Autofahrer gerät in Gegenverkehr – elf Verletzte

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn sind elf Menschen verletzt worden – mehrere davon schwer.

Ein junger Autofahrer sei aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und dort in einen anderen Wagen gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Wagen des 20-Jährigen schleuderte dann noch gegen ein weiteres Auto.

Alle elf Insassen in den drei Fahrzeugen wurden verletzt: fünf schwer, sechs leicht. Kurz nach dem Unfall am Freitagabend hatte die Polizei zunächst von sechs Schwerverletzten gesprochen.

Neben fünf Rettungswagen und vier Notärzten waren auch rund 60 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Alle Beteiligten kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 170.000 Euro. Die B588 musste für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. (dpa)