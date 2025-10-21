Jugendlicher bei Streit in Supermarkt getötet – Polizei ermittelt wegen Mord

Eine Auseinandersetzung in Lemgo eskaliert – am Ende ist ein Jugendlicher tot. Was bisher über die Tat und die Ermittlungen bekannt ist.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Nordrhein-Westfalen ist ein Jugendlicher tödlich verletzt worden. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger wurde nach der Tat in Lemgo festgenommen. Es werde wegen Mordes ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld mit.

Erst Streit auf dem Parkplatz, dann an der Kasse

Der Mann und der Jugendliche waren den Angaben zufolge am Montagabend zunächst auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in einen Streit geraten. An der Kasse im Geschäft hätten sie dann erneut gestritten. Dabei habe der 33-Jährige den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fügte der Tatverdächtige dem Opfer mit einem Messer tödliche Verletzungen zu.

Das könnte Sie auch interessieren: TikTok-Challenge zerstört Straßenschild an der Alster

Der Junge sei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Zum Alter des Jugendlichen gab es zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. (mp/dpa)