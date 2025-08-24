Jugendliche tot in Hotel gefunden – Vater überlebt

Ein Urlaub in der türkischen Metropole endet für zwei Brüder aus den Niederlanden tödlich. Ihr Vater überlebt – möglicherweise, weil er beim Abendessen nichts gegessen hat.

Zwei Jugendliche aus den Niederlanden sind in einem Hotelzimmer in der türkischen Metropole Istanbul tot aufgefunden worden. Ihr Vater sei in ein Krankenhaus gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Todesursache sei unklar, es werde zu einer möglichen Vergiftung ermittelt.

Die zwei Brüder und ihr Vater waren nach einem Bericht des türkischen Senders NTV am Vorabend in ein nahegelegenes Restaurant im belebten Taksim-Viertel gegangen. Die Söhne sollen demnach dort gegessen haben, der Vater aber nicht. Die drei waren den Berichten zufolge zusammen im Urlaub. Mitarbeiter des Hotels entdeckten die Toten demnach in deren Zimmer. (dpa/mp)