Jugendliche springen auf Zug – 12-jähriges Mädchen tot

S-Bahn-Surfen: Gefährliche Mutprobe geht schief. Der Versuch, auf einen fahrenden Zug zu springen, endete für die 12-Jährige in Mittelfranken tödlich.

Eine Zwölfjährige ist im Nürnberger Land beim Versuch, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, gestorben. Wie die Polizei anhand von Videokameras und Zeugenaussagen ermittelte, war das Mädchen mit Freunden am S-Bahnhof in Feucht. Mit einigen ihrer Freunde sei sie auf die abfahrende Bahn aufgesprungen. Dabei sei die Zwölfjährige gestürzt und unter die Bahn geraten.

Ihre minderjährigen Freunde seien abgesprungen und hätten anschließend den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Mit schwersten Verletzungen am Kopf und an den Beinen wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Einen Tag später sei sie ihren Verletzungen erlegen. (dpa/mp)