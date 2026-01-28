Jugendliche sollen 15-Jährige gefoltert und Taten gefilmt haben

Verbrennungen, Messerstiche und im Keller eingesperrt: Eine Jugendliche in Frankreich soll von Gleichaltrigen brutal angegriffen und gefoltert worden sein.

Weil sie ein 15 Jahre altes Mädchen eingesperrt und angegriffen haben sollen, ermittelt die französische Justiz gegen mehrere Jugendliche. Im Fokus der Ermittlungen, die unter anderem wegen des Vorwurfs von Foltertaten laufen, stehen drei Mädchen von 14 bis 17 Jahren sowie ein 17 Jahre alter Junge, wie die Staatsanwaltschaft Lyon mitteilte. Französischen Medienberichten zufolge sollen sie dem Mädchen Verbrennungen und Messerstiche zugefügt und die Taten gefilmt haben.

Das Mädchen war am Montag in den frühen Morgenstunden mit einer Wunde am Bein und Rissen im Rücken in Oullins bei Lyon aufgegriffen worden. Es gab an, dort in einem Keller von vier Menschen gefangen gehalten und angegriffen worden zu sein. Man habe sie zuvor zu dem Haus gefahren und ihr das Telefon weggenommen.

Auch gegen einen 19 Jahre alten Mann wird in dem Fall ermittelt. Er wird verdächtigt, das Opfer und einen Teil der Jugendlichen nach Oullins gefahren zu haben. Die Staatsanwaltschaft Lyon will, dass er unter Justizaufsicht kommt.

Die Jugendlichen hingegen sollen nach dem Willen der Behörde in Untersuchungshaft. Details und Hintergründe des Vorfalls sind bisher nicht bekannt. (dpa)