Japan schenkt Trump 250 Kirschbäume

Die Stärkung der Allianz zwischen den USA und Japan zeigt sich beim Besuch von Trump auf verschiedene Weisen. Es geht auch um Bäume.

US-Präsident Donald Trump erhält ein außergewöhnliches Geschenk von Japan für sein Land: Man wird der Hauptstadt Washington 250 Kirschbäume stiften, kündigte Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi bei einem gemeinsamen Treffen in Tokio an, mit Blick auf den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA im nächsten Jahr.

Kirschbaum-Geschenk mit Historie

Kirschbäume sind ein beliebtes Fotomotiv in Washington, es gibt auch viele Souvenirs mit der Kirschblüte – während der Blütezeit taucht die Stadt in ein Meer aus Rosa und Weiß. Nach US-Angaben hatte Japan der US-Hauptstadt bereits vor mehr als 100 Jahren Tausende Kirschbäume geschenkt. Das Feiern der Kirschblüte ist in Japan eine jahrhundertealte Tradition. (dpa/mp)