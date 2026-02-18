Jahrelanger Missbrauch: Mann soll Ehefrau zu Sex mit 120 Männern gezwungen haben

Der eigene Ehemann als mutmaßlicher Drahtzieher eines jahrelangen Albtraums: Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit mindestens 120 Freiern gezwungen haben. Sie reichte nun die Anzeige ein.

Der Missbrauch soll sich nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB über mehrere Jahre sowohl bei physischen Treffen als auch über das Internet abgespielt haben. Der Fall ist seit Längerem bekannt – der Mann sitzt bereits seit Oktober wegen des Verdachts auf schwere Zuhälterei in Untersuchungshaft. Zuvor war aber immer von rund 30 Männern die Rede gewesen.

Missbrauch: Ehefrau unter Drogen und Alkohol gesetzt

Die Frau hatte ihren Mann selbst bei der Polizei angezeigt. Bei einer Befragung hatte sie dem schwedischen Rundfunk zufolge angegeben, in manchen Fällen unter so starkem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben, dass sie sich nicht an alles erinnern könne.

Ihr Mann soll die sexuellen Dienste demnach auf verschiedenen Webseiten angeboten haben. Im März soll Anklage gegen ihn erhoben werden. Auch den Freiern, die aus ganz Schweden kommen sollen, droht eine Strafe. In Schweden ist der Kauf sexueller Dienstleistungen illegal, der Verkauf von Sex bleibt straffrei.

Das könnte Sie auch interessieren: Justizpanne: Vergewaltiger freigelassen – Opfer braucht Polizeischutz

Die Anzeige reiht sich ein neben einen anderen größeren Fall von Missbrauch durch den Ehemann: Erst im Sommer 2025 wurde in Frankreich Dominique Pelicot wegen der schweren Vergewaltigung seiner Frau Gisèle zu 20 Jahren Haft verurteilt. Gisèle Pelicot öffnete damals ihren Prozess für die Öffentlichkeit und half damit das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt in Europa zu schärfen und gab vielen Überlebenden eine Stimme. (mp/dpa)