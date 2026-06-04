Trump-Tochter baut Luxusresort in Naturschutzgebiet – wütende Proteste in Albanien

Seit dem 30. Mai wird protestiert, jeden Tag. Gegen die eigene Regierung, aber vor allem gegen Trump-Tochter Ivanka und ihren Mann Jared Kushner. Denn das Paar aus dem Trump-Kosmos will ein Luxusresort mitten in ein Naturschutzgebiet bauen – kräftig unterstützt vom albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama.

„Es ist eine unglaublich schöne, 1400 Hektar große Privatinsel mitten im Mittelmeer. Wir waren auf dem Boot eines Freundes und haben angehalten, um zu schwimmen, so haben wir die Insel entdeckt“, schwärmt Ivanka Trump.

Ivanka Trump und ihr Mann wollen Luxusresort für Superreiche in Albanien bauen

Aber das ist natürlich Quatsch: Die Insel Sazan wurde nicht „entdeckt“, sondern wird seit der Antike erwähnt, ist unbewohnt und gehört zu einem Nationalpark um ein sensibles Flussdelta, das unter anderem Rast- und Brutgebiet für Flamingos, Reiher und andere Vögel ist.

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Hier will eine Firma Kushners jetzt Luxushotels und Privatvillen auf 45 Hektar für die Trumps und ihre superreichen Freunde errichten. Umweltschützer sind entsetzt, Rama verteidigt den 1,4-Milliarden-Euro-Deal: Man brauche Luxustourismus, um das Land voranzubringen, so die Begründung. Während der Bauphase werden die Trumps sogar von Steuern befreit, der Staat stellt zudem die gesamte Infrastruktur. Und beschleunigte Genehmigungen gibt es auch. Praktisch.

Wasserwerfer gegen Demonstranten in Tirana

Kushner lobte Rama entsprechend als „großartigen Partner“. Die Protestler in der Hauptstadt Tirana, die die Insel bereits „Trump-Island“ nennen, wurden dagegen mit Wasserwerfern traktiert. In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN, aus dem albanische Medien zitierten, sagte Rama, die von den Demonstranten geäußerten Bedenken würden auf „Fehlinformationen und Falschmeldungen“ beruhen. Diese fänden Verbreitung über die sozialen Medien. Eine Einstellung des Projekts, wie sie die Demonstranten fordern, schloss er kategorisch aus. (mn)