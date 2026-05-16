Ist es Timmy? Deutsche Tierärztin inspiziert den toten Wal

Das Rätselraten geht weiter: Tierärztin Anne Herrschaft, die an der privaten Transportaktion beteiligt war, reiste am Freitag nach Anholt und inspizierte den Wal-Kadaver – doch das habe keine Klarheit gebracht, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit. Heute soll die Veterinärin erneut versuchen, die Frage zu klären: Ist es Timmy?

Die Prüfungen sind nicht einfach: Der tote Meeressäuger liegt auf dem Rücken, Scharen von Möwen picken auf ihm herum. Ein Abgleich des individuellen Musters auf der Schwanzflosse könnte bei der Identifizierung des Wals helfen, aber die Schwanzflosse des Tiers liegt unter Wasser, teilweise mit Sand bedeckt, und ist deshalb nicht genau zu erkennen. Journalisten nahmen die Fluke am Abend mit einer Drohne aus der Luft aus verschiedenen Blickwinkeln auf.

Ist der tote Wal vor Dänemark Timmy?

Morten Abildstrøm von der dänischen Behörde Naturstyrelsen sagte, ein Stück aus der Schwanzflosse sei abgetrennt worden und solle nach Deutschland gebracht werden. Abildstrøm hatte den gestrandeten Wal aus direkter Nähe inspiziert, als dem toten Tier die Gewebeprobe entnommen wurde. Wo die Probe untersucht und womit das Material verglichen werden soll, war zunächst unklar.

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In dem Podcast „Tierisch menschlich“ der Wissenschaftsautorin Katharina Adick und des Hundeprofis Martin Rütter sprach Kirsten Tönnies, eine weitere an dem Waltransport beteiligte Tierärztin, kürzlich über die Freilassung – und schilderte auch eine mögliche Wal-Sichtung. Sie glaube, auf Videos eines Wals Timmy zu erkennen: „Die Finne sieht genau so aus – noch immer von der Zinksalbe diese Reste“. Auch ein „komisches schwarzes Ding“ auf der Finne erinnere sie an den angebrachten Tracker. Der tote Wal in Dänemark trägt nach Angaben der dänischen Umweltbehörde keinen Tracker. Dass die private Initiative tatsächlich einen Sender an dem Wal befestigt hat, dafür gibt es keine Beweise. Die Tierärztinnen waren ausgerechnet im Moment der Freilassung aus ungeklärten Gründen hunderte Meter entfernt auf einem Beiboot, sie hatten der Crew der Transport-Barge deswegen bittere Vorwürfe gemacht.

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Der mehrmals an der Küste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gestrandete Wal Timmy (auch Hope genannt) war mit Hilfe eines Lastkahns ins offene Meer gebracht und am 2. Mai etwa 70 Kilometer von der Insel Anholt entfernt im Skagerrak ausgesetzt worden. Experten kritisierten die Aktion und stuften die Überlebenschance des verletzten und geschwächten Tiers damals als sehr gering ein. (dpa/mp)