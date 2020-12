Ist es die vermisste Timnit (2)?: Taucher finden Kinder-Leiche im Kanal in Fulda

Fulda -

Ein zweijähriges Mädchen verschwindet am Montagabend aus der elterlichen Wohnung in Fulda. Zunächst fehlt trotz groß angelegter Suche von dem Kind jede Spur. Doch nun haben Taucher ein totes Kind im Bereich des Fulda-Kanals gefunden. Dabei handelt es sich vermutlich um das vermisste Mädchen.

Im Zuge der intensiven Suchmaßnahmen nach der vermissten 2-jährigen Timnit haben die Taucher des DLRG bei der Absuche des Fulda-Kanals am Dienstagnachmittag ein lebloses Kind aufgefunden.

Fulda: Taucher finden Kinder-Leiche im Fulda Kanal

Die Polizei hat den Bereich um die Fundstelle abgesperrt und führt vor Ort die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Dazu gehört eine umfangreiche Spurensuche und die endgültige Identifizierung der Person.

Die genauen Hintergründe des Verschwindens und wie das Kind ins Wasser gelangte, sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.



Fulda: Zweijähriges Mädchen seit Montag verschwunden



Zuvor suchten Polizei und Rettungskräfte seit Montagabend nach der kleinen Timnit. Neben Bereitschaftspolizisten beteiligten sich auch Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt sowie Bundespolizisten aus dem benachbarten Hünfeld, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt.

Nach Polizeiangaben hatte die Zweijährige am Montagabend in einem unbeobachteten Moment die elterliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fulda verlassen und war seitdem verschwunden. In Fulda herrschten in der Nacht winterliche Temperaturen, am Morgen lag Schnee in der osthessischen Stadt. (vd/dpa)