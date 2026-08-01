Um das Rezept von Coca-Cola herrscht ein großes Geheimnis. Doch stammt der Ursprung des Getränks vielleicht gar nicht aus den USA?

Coca-Cola-Flaschen in einem Supermarktregal. Stammt die Original-Rezeptur vielleicht aus Italien? IMAGO / Geisser

Eigentlich wurde Coca-Cola bisher als das US-amerikanische Getränk schlechthin gesehen. Doch jetzt hat ein Fund in Italien Fragen zur wahren Herkunft der Rezeptur aufgeworfen.

Im Archiv einer alten Klosterapotheke hat Manuel Russo, der Klostervorsteher, das alte Rezept auf vergilbten Seiten gefunden. Darin werden Colanüsse und Kokablätter erwähnt, zwei Zutaten, die auch in der US‑Coca‑Cola von John Pemberton stecken.

Besonders interessant: Das Rezept aus Italien stammt aus der Zeit vor Pemberton. Der entwickelte die Rezeptur, die als Erfindung der Coca-Cola gilt, 1886.

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Wie der „Spiegel“ berichtet, habe Klostervorsteher Russo keine Hinweise auf einen unmittelbaren Zusammenhang zu Pembertons Version gefunden.

Die Rezeptur von Coca-Cola ist ein Geheimnis

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Die Mixtur aus Italien sei als „stärkendes Wein-Elixier“ beschrieben worden, das geistige und körperliche Erschöpfung, sowie Kopfschmerzen lindern könne.

Konkreter bestehe das Rezept aus 30 Gramm Colanüssen, zehn Gramm bolivianischen Kokablättern und einer Alkoholmischung, die auf die ersten beiden Zutaten aufgegossen wurde.

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Um das Rezept von Coca-Cola wirbt sich ein nicht enden wollendes Geheimnis. Nur eine Handvoll Leute soll die konkrete Rezeptur kennen. Wer sie kennt, ist vertraglich zu Geheimhaltung verpflichtet, so der Konzern. (esk)