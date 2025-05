Israel beim ESC: Angegriffen, von der Jury missachtet – aber vom Publikum geliebt

Sie überlebte den Angriff islamistischer Terroristen in Israel nur knapp. Nun trat die israelische Sängerin Raphael beim ESC in Basel auf – und holte den zweiten Platz. Ihr Erfolg ist überschattet.

Israels Sängerin Yuval Raphael hat mit ihrem Song „New Day Will Rise“ den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest belegt – aber auch ein Sieg hätte sich für sie nicht als Triumph angefühlt. „Wir werden erst dann einen wirklichen Sieg erringen, wenn unsere Geiseln wieder zu Hause sind. Amen, Amen, Amen“, sagte die 24-Jährige nach dem Wettbewerb in Basel laut israelischen Medien in der Nacht. „Heute habe ich mich stolz gefühlt. Alles, was ich wollte, war, das Land mitten in diesem Irrsinn stolz zu machen und ihm eine Sekunde des Friedens zu schenken.“

Raphael erlebte Massaker vom 7. Oktober

Yuval Raphael hatte das Massaker islamistischer Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023 als Besucherin des Nova-Musikfestivals überlebt. Sie versteckte sich damals acht Stunden lang unter dem Körper einer ermordeten Frau und stellte sich tot. Nach israelischen Angaben werden derzeit noch mindestens 20 Geiseln lebend im Gazastreifen festgehalten.

In ihrem ESC-Song „New Day Will Rise“ thematisierte sie Verlust und Hoffnung. In Basel sah sie sich immer wieder Kritik ausgesetzt – wegen der Offensive ihres Landes im Gazastreifen mit zehntausenden Todesopfern.

Israel ist Publikumsliebling, Österreich siegt bei Kritikern

Raphael sagte kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses dem Sender Kan, sie wisse nicht, wie sie auf die Situation reagieren solle. „Ich habe das Gefühl, dass wir im Leben gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich werde jeden Tag meines Lebens dankbar für diese Situation sein, ich werde jeden Tag meines Lebens dankbar für unser Land sein.“ Die nächsten Tage werde sie feiern.

Das könnte Sie auch interessieren: „Fight Club“ an Gymnasium: Polizei ermittelt gegen Schüler

Beim Publikum lag Israel deutlich vorn. Österreich gewann schließlich, weil Sänger JJ deutlich mehr Punkte von den Jurys erhielt. (dpa/mp)