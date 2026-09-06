Im Berliner Tiergarten erinnert Baum an den islamistischen Anschlag auf den CSD. Unbekannte reißen ihn in der Nacht aus der Erde, samt Wurzeln.

Im Berliner Tiergarten wurde der Ahornbaum aus der Erde gerissen, der an den islamistischen Terroranschlag am Christopher Street Day (CSD) erinnert. Annette Riedl/dpa

Unbekannte haben im Berliner Tiergarten den Baum aus der Erde gerissen, der an den islamistischen Terroranschlag am Christopher Street Day (CSD) erinnert. Der entwurzelte Ahornbaum wurde gegen 1.20 Uhr am Sonntagmorgen von einer Streife entdeckt, wie die Polizei mitteilte.



Auch das Schutzgitter am Baum sei herausgerissen sowie weitere Gegenstände seien beschädigt oder zerstört worden. Erst vor knapp einer Woche wurde an derselben Stelle die aufgestellte Regenbogen-Bank beschädigt. Die demolierten Reste wurden abgebaut, die Bank soll repariert werden.

Terroranschlag auf CSD in Berlin – eine Tote, 31 Verletzte

Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh.

Anzeige

Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter. (dpa/mp)