CSD-Anschlag

„Islam ist keine Rechtfertigung dafür”: Hamburger Schura verurteilt Angriff auf CSD

Menschen trauern und legen Blumen vor dem Brandenburger Tor nieder, Regenbogenfahne im Vordergrund.
Nach dem Terroranschlag auf den Berliner CSD trauern Menschen und legen Blumen vor dem Brandenburger Tor nieder

Ein 21-Jähriger hat einen tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD verübt. Auch in Hamburg ist die Trauer groß.

Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

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