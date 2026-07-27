CSD-Anschlag

„Islam ist keine Rechtfertigung dafür”: Hamburger Schura verurteilt Angriff auf CSD

Nach dem Terroranschlag auf den Berliner CSD trauern Menschen und legen Blumen vor dem Brandenburger Tor nieder Christoph Soeder/dpa

Ein 21-Jähriger hat einen tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD verübt. Auch in Hamburg ist die Trauer groß.